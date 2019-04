Nortorf

"Jippiejajeeeh!" schallte es am Sonnabend begeistert aus 50 Kehlen in der ausverkauften Kramer-Scheune in Nortorf: Der " Lone Rider" mit der Stimme, die Johnny Cashs so unglaublich ähnelt, hatte mit dem Country-Song "Ghostriders in The Sky" das Publikum sofort mitgerissen. Mit stehenden Ovationen ließen die jubelnden Zuschauer den Künstler beim Konzert der Band " Lone Rider - A tribute to Johnny Cash" erst nach drei Zugaben von der Bühne.

Holger Bauer, Besitzer der Kramer-Scheune, ist seit Jahren Fan der Band, die Songs ihrer dritten CD vorstellte. Er und seine Frau Renate Bauer begrüßten die Gäste im passenden Look zum Musikstil: Beide trugen Karo-Hemden und Cowboy-Hüte.

Als wäre es Johnny Cash

"Ich hab die Band das erste Mal auf einem Fest der Radsportgemeinschaft Mittelholstein in Nortorf erlebt", erzählte Bauer. Damals wuchs der Wunsch, die Band zu buchen, die zur Kieler Woche auch auf der Rathausbühne zu hören ist. Nach dem Konzert kündigte er an: "Das war nicht der letzte Auftritt des Lone Riders in der Kramer Scheune."

Singt der " Lone Rider", glaubt man, die Country-Legende Johnny Cash säße auf der Bühne, stellte Zuschauer Manfred Richter verblüfft fest. Wie das Original erzählt der Sänger, der seine wahre Identität hinter einem Künstlernamen verbirgt, im freundlichen Plauderton Geschichten über die Liebe, das Leben und den Knast. Gekonnt mischte er dabei Deutsch und Englisch in Wort und Tonfall zu einer neuen Universalsprache.

120 Stücke im Repertoire

Mit der Sängerin Miss Anna Jones und dem Gitarristen Reverend Timothy O‘Donnall – zwei weiteren Künstlern mit ausgefallenen Bühnen-Identitäten – präsentierte der " Lone Rider" auch Wunschtitel wie "Jackson" oder "I got stripes", die das Publikum dem Trio spontan zurief. "Wir haben 120 Stücke im Repertoire", erzählte er in der Pause.

Von König Beate