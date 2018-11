Mitte 2021 wollen die Versorgungsbetriebe Kronshagen (VBK) zum Ortsrand an der Claus-Sinjen-Straße umziehen. Das kommunale Unternehmen platzt am jetzigen Standort im Zentrum aus allen Nähten. Was die 36 Mitarbeiter freut, bereitet den Anwohnern vom Platanenring Sorgen.