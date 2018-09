Rendsburg

Die Kieler Staatsanwaltschaft hat eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise zum Auffinden des Mannes oder zur Klärung einer Straftat in Zusammenhang mit seinem Verschwinden ausgelobt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Kieler Mordkommission sucht nach Zeugen, die mit dem 62 Jahre alten Obdachlosen in Kontakt standen und Beobachtungen gemacht haben.

Der 62 Jahre alte Wolfgang Fürst aus Rendsburg wird vermisst. Quelle: Polizei

Der Mann gehörte dem Rendsburger Obdachlosenmilieu an und hielt sich häufig im Bereich des Rendsburger Kreishafens auf. Er war am 21. Oktober 2017 zuletzt gesehen worden.

