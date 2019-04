Die Landjugend Thienbüttel hat Zeit für entspannte Gesichter: In diesem Jahr läuft die Vorbereitung des Osterfeuers in Nortorf rund. Das 500-Quadratmeter-Zelt, die Bühne und der Zaun stehen bereits, der 50-Meter-Tresen wurde am Donnerstag gebaut. Am Sonntag startet die Party um 19.30 Uhr.