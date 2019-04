Lange Staus und dreckige Luft in Osterrönfeld: Der Verkehr nach Kiel quält sich durch die Dorfstraße. Der Landesbetrieb Straßenbau hat ihn seit diesem Donnerstag von der Großbaustelle an der Bundesstraße 202 in die Gemeinde umgeleitet. Bis Ende der Osterferien soll er durchs Dorf fließen.