Felde

Bei der Kommunalwahl am 6. Mai hatte die SPD 24,80 Prozent der Stimmen errungen und lag damit nur ganz knapp hinter den Grünen mit 24,89 Prozent. Beide Parteien sind in Felde mit je vier Sitzen vertreten. Da das Bürgerforum Felde (BFF) und die CDU sind erneut zu einer Fraktionsgemeinschaft zusammengeschlossen haben, stellen sie mit insgesamt 37,66 Prozent der Stimmen die stärkste Fraktion (5 Sitze). Die Wählergemeinschaft (WF) kam auf 12,65 Prozent und zwei Sitze.

Alle Wahlen fielen einstimmig aus. 1. stellvertretender Bürgermeister wurde Matthias Bindernagel (BFF/CDU). Krankheitsbedingt konnte er allerdings in der Sitzung nicht vereidigt werden. Zweiter Stellvertreter wurde der neue Gemeindevertreter Olaf Greve (Grüne).

Künftig wird es nur noch vier statt bisher fünf Ausschüsse geben. Der Bau- und Planungsausschuss wurde mit dem bisherigen Umweltausschuss vereint. Den Vorsitz dieses Ausschusses hat Johann Engel (SPD). Den Finanzausschuss leitet Andreas Kreft (Grüne), der in der vorgerigen Wahlperiode noch Mitglied der SPD-Fraktion war. Hans-Heinrich Brockmann (BFF/CDU) leitet weiterhin den Liegenschaftsausschuss. An der Spitze des Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses steht Cornelia Ladde (WF).

Als ältestes Mitglied hatte Rolf Sebelin (BFF/CDU) die Wahl der Bürgermeisterin geleitet. Er erinnerte dabei daran, dass die vorgezogenen Wahl vor zwei Jahren der "unrühmlichen Vergangenheit" geschuldet gewesen sei, als Felde noch den Ruf einer "Krawallgemeinde" gehabt habe. Er dankte allen Ehrenamtlern dafür, dass der "Neuanfang einer politischen Kultur in kurzer Zeit so hervorragend gelungen" sei. Er appellierte an eine weitere Zusammenarbeit zum Wohle der Gemeinde: "offen und ehrlich, fair und respektvoll, sachlich und zielorientiert".