Sören/Bordesholm

„Ziel ist, ein verbindliches Handlungskonzept zu erstellen“, sagte Manfred Christiansen, Bürgermeister von Sören. Seine Gemeindevertretung beschloss am Dienstagabend, in der örtlichen Klärteichanlage eine Phosphatfällung installieren zu lassen: Kostenpunkt 40.000 bis 50.000 Euro. Er sieht das als Anstoß für eine konzentrierte Aktion aller Gemeinden rund um das Gewässer.

Alle Kommunen sind in der Pflicht

„Wir müssen das mit der Phosphatfällung nicht, aber wir wollen es für den See“, so Christiansen. Die Gemeinde will durch die Anlage den eigenen Phosphateintrag in den Kalbach, der zu 80 Prozent den See mit Wasser speist, von 4,5 bis 5 Milligramm auf 1,9 je Liter verringern. Die Sörener sind aber nur ein Mosaikstein. Auch alle anderen Kommunen müssten sich mit Maßnahmen jetzt endlich beteiligen, forderte Christiansen. In Bordesholm hat er dafür bereits in den Fraktionen geworben. Die Einleitung von Niederschlagswasser soll verbessert werden.

Werbung für Uferrandstreifenprogramm

Beim See-Gipfel wird Christiansen ein Konzept vorstellen, das seinen Worten nach mit dem Landesamt für Natur, Umwelt und Landwirtschaft in Flintbek abgestimmt sei. Neben der Phosphatfällung will der Sörener Gemeindechef bei den Anrainergemeinden für die stärkere Inanspruchnahme des Uferrandstreifenprogramms werben. Dabei werden Flächen aus der Landwirtschaft herausgenommen und bepflanzt. Dadurch wird Phosphat gebunden. 100.000 Euro stehen zur Verfügung, so Christiansen.

Konzept und Verantwortlicher nötig

Wichtig ist Christiansen aber nicht nur das verbindliche Handlungskonzept. Nur ein Projektmanagement, durch einen „Seebeauftragten in irgendeiner Form“, könnte die Sache nach vorne bringen.