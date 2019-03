Der Jugendtreff „Tee“ feiert an diesem Sonnabend ab 15 Uhr sein 25-jähriges Bestehen. Die Idee, der Jugend einen eigenen Raum zu bieten, ist in Nortorf viel älter: 1972 wurde im Keller des Sportheims die Jugendarbeit gestartet. Seitdem erneuern sich die Inhalte so beständig wie die Jugendszene.