Überraschung geglückt hieß es für Dirk Hinz-Reese. Am Freitagabend war der Wehrführer nach 25 Jahren aus seinem Amt verabschiedet und dann zum Ehrenwehrführer ernannt worden. Am Sonnabend Mittag standen 140 Kameraden aus allen Feuerwehren des Amtes für den 59-Jährigen in Reesdorf Spalier.