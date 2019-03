Vorfreude lag in der Luft, als Schauspielerin Sabine Kaack und Mundharmonika-Solist Ben Heuer am Sonntag die Bühne der Kramer Scheune betraten. Vom ersten Wort an hatte die Nortorferin bei der Preview-Lesung der neuen Geschichtensammlung „Dor bün ik to huus“ das Publikum auf ihrer Seite.