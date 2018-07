Schreck am Morgen: Ein großes Loch klafft in der Straße Hasselbusch. „Und das wird noch größer“, sagt Andreas Wieck, Leiter vom technischen Bau- und Ordnungsamt in der Gemeinde Flintbek. In dem Bereich ist offenbar ein Rohr gebrochen, so dass es zu einer Absackung in der Fahrbahn kam.