Wenn alles planmäßig läuft, werden die Sanitärräume der Lindengrundschule in Bordesholm und der Landschule an der Eider in Wattenbek spätestens ab Sommer modernisiert. 122.000 Euro will der Schulverband in die dringend notwendige Baumaßnahme stecken. Der Vereinssport profitiert davon auch.