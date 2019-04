Rendsburg

Das Gespräch habe in einer ruhigen Atmosphäre stattgefunden, sagte Schwemer. Auch RSH-Geschäftsführer Matthias Leisen sprach beim Verlassen des Kreishauses von einem "sehr guten" Dialog.

Dabei ging es um Viehtransporte in weit entfernte Länder, nachdem der Kreis einen Rechtsstreit vor beiden Instanzen des Schleswiger Verwaltungsgerichts am Freitag verloren hatte. Der Kreis hatte einen sogenannten Schlupflochtransport über Niedersachsen verboten. RSH wehrte sich mit Erfolg.

Sie gingen davon aus, dass RSH jetzt Genehmigungen für Tiertransporte beantragen, sagten Schwemer und Manuela Freitag, die Leiterin des Kreis-Veterinäramts. Dies gelte sowohl für Direktexporte in weit entfernten Drittstaaten in Nordafrika, Südosteuropa, Asien und den Nahen Osten.

"Verschärfter Blick" auf Tiertransporte

Diese erlaubt das Kieler Landwirtschaftsministerium seit Ende vorvergangener Woche unter strengen Auflagen. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde werde "mit verschärftem Blick" die Anträge prüfen, erklärte Schwemer. Unter anderem müsse RSH genau festgelegte Ruhezeiten für die Tiere garantieren, sagte Manuela Freitag.

Der Kreis erwarte auch sogenannte Schlupflochtransporte. Diese führen zunächst zu Sammelstellen in anderen Bundesländern, die weniger scharf kontrollieren. Von dort aus geht es dann weiter ins eigentliche Zielland außerhalb der EU. Für die erste Etappe muss der Kreis sogenannte Vorlaufatteste ausstellen, wenn die Tiere gesund sind, haben die beiden Instanzen des Verwaltungsgerichts in Schleswig am Freitag entschieden.

Tierschützer warnen

"Tierschutzaspekte spielen bei der Erteilung von Vorlaufattesten keine Rolle", das sei unbefriedigend, sagte Landrat Rolf-Oliver Schwemer. Bei dem Rechtsstreit war es um neun Rinder gegangen, die RSH über eine Zwischenstation im niedersächsischen Emsland nach Marokko exportieren will.

Die Tierschutzorganisation Animals’ Angels warnt vor solchen Transporten, die über Häfen in Südspanien führen. Fähren nach Marokko könnten wegen Sturms und Nebels auf dem Mittelmeer oft nicht ablegen. Lkw müssten warten oder umkehren und erneut weite Strecken mit den Tieren zurücklegen.

