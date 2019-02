Die ehemalige Feldwebel-Schmid-Kaserne an der Schleswiger Chaussee in Rendsburg wird wieder Landesunterkunft für Flüchtlinge. Die ersten treffen mit Bussen am 25. Februar ein. Innerhalb von einem Monat sollen 500 Flüchtlinge kommen. Sie wohnen in einem früheren Kasernengebäude und in Containern.