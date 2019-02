Auf der B77 ereignete sich am Donnerstagmorgen ein Unfall in Höhe Jevenstedt. Ein Lkw, der in Richtung Itzehoe unterwegs war, durchbrach kurz vor der Abfahrt Jevenstedt die Mittelleitplanke und landete auf der Gegenfahrbahn. Ein dort fahrender Pkw wurde von der Leitpranke getroffen und beschädigt.