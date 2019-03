In Rendsburg ist Maximilian Reimers das Gesicht der Fridays-for-Future-Kampagne. Zum vierten Mal mobilisiert die Gruppe um den 19-Jährigen an diesem Freitag. Wieder werden voraussichtlich mehrere hundert Jugendliche in der Innenstadt auf die Straße statt in die Schule gehen. Was treibt Reimers an?