Kann in Kronshagen noch zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden, um der Stadt Kiel zu helfen? Und kann die Infrastruktur der 12000-Einwohner-Gemeinde einen weiteren Zuzug verkraften? Diese grundsätzlichen Fragen lösten im Hauptausschuss in Kronshagen am Donnerstag eine heftige Kontroverse aus.