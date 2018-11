Nahezu komplett ist die Gedenkwand im Innenhof des Jüdischen Museums in Rendsburg. Zwölf neue Tafeln mit den Namen von verfolgten und ermordeten Rendsburger Juden übernahm das Haus an der Prinzessinstraße am Donnerstag. Damit sind 76 Tafeln angebracht. Nur ein Name fehle noch.