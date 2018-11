Rendsburg

Kasilofsky ist bei der Hypovereinsbank groß geworden. Er begann seine Ausbildung, als das Geldhaus noch Vereins- und Westbank hieß. Beides hat er mit Petrat gemeinsam.

Itzehoe, Norderstedt, Büdelsdorf, Neumünster

Vor 22 Jahren startete der neue Filialleiter in Itzehoe. Über Norderstedt kam Kasilofsky vor 14 Jahren als Vermögensberater in die Niederlassung am Rendsburger Jungfernstieg, wechselte dann als Leiter in die inzwischen geschlossene Filiale nach Büdelsdorf, war zuletzt Chef im Hypovereinsbank-Filialverbund Neumünster/Bad Bramstedt.

Von Schacht-Audorf zum Jungfernstieg

Petrat begann seine Ausbildung 1975 bei der damaligen Vereins- und Westbank, leitete zunächst die Filiale in der Nobiskrüger Allee, dann die Niederlassung in Schacht-Audorf. Beide Nebenstellen sind inzwischen geschlossen. Die Filiale am Jungfernstieg übernahm er 2001.

Übergabe mit Sektempfang

Petrat geht ohne Wehmut: "Ich fühle mich sehr wohl dabei. Ich hatte eine tolle Zeit und eine tolle Mannschaft." Über Rendsburg sagt sein Nachfolger Kasilofsky: "Ich fühle mich hier wohl."

Die Übergabe feiern beide am Dienstag, 27. November, bei einem Sektempfang für ihre Kunden während der Öffnungszeiten.

