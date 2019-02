Rendsburg

Seit Wochen demonstrieren Schüler in Kiel freitags unter dem Motto "Wir streiken bis ihr handelt", statt in die Schule zu gehen. Jetzt erreicht die Bewegung auch Rendsburg.

Schüler aus weiterführenden Schulen der Region kommen an diesem Freitag um 8 Uhr zur Kundgebung vor dem Landestheater, sagt der 19 Jahre alte Reimers.

400 Anhänger in sozialen Netzwerken

Seit einer Woche mobilisiere ein zwölfköpfiges Team im Raum Rendsburg für die Kundgebung und Demonstration in sozialen Netzwerken. 400 Anhänger gebe es – Schüler aus der Stadt und Nachbargemeinden.

"Lass uns in Rendsburg demonstrieren"

Er habe bisher an den Demonstrationen in Kiel teilgenommen – "mit rund 20 Leuten" aus Rendsburg. Seine Idee: "Lass uns lieber in Rendsburg demonstrieren, dann sind wir mehr." Was ihn antreibt? "Wir sind die letzte Generation, die noch etwas gegen den Klimawandel machen kann."

Reimers macht eine Ausbildung zur Foto- und Medienfachkraft, besucht eine Kieler Berufsschule und ist im neuen Kreistag Fraktionschef der Linken. Den Klimastreik organisiere er nicht als Vertreter dieser Partei.

"Das Thema wird uns nicht loslassen"

"Ein Teil unserer Schülerschaft wird wohl am Freitag hingehen", meint Berthold Kayma, Schulleiter am Rendsburger Helene-Lange-Gymnasium. "Wir werden versuchen, damit ganz gelassen umzugehen." Die Ziele könne er nachvollziehen.

Dass zum Beginn eine Demonstration zur Schulzeit steht, halte er wegen der erzielten Wirkung für verständlich. "Aber wir können nicht auf Dauer sagen: Demonstriert mal weiter."

Das Thema Klimaschutz findet der Oberstudiendirektor wichtig. "Das Thema wird uns nicht mehr loslassen. Unsere Lehrer sind dran am Thema. Wir werden es im Unterricht und in Projektwochen aufgreifen."

Junge Schwedin startete die Bewegung

Die Bewegung "Fridays for Future" hat die Schwedin Greta Thunberg in Gang gesetzt. Seit dem vergangenen August bestreikt sie jeden Freitag ihre Schule. Die 16-Jährige trat vor der UN-Klimakonferenz und dem Weltwirtschaftsforum auf. Ihre Bewegung hat mittlerweile große Teile Europas erfasst.

