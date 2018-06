„Wir haben viel gelernt“, sagt Mo Nommensen. Der Gymnasiast arbeitete an seiner Helene-Lange-Schule in Rendsburg in einer Schülerfirma. Aus Glühbirnen stellten sie Petroleumlampen her. Andere wie Nico Hinz bauten Patronenhülsen zu Schlüsselanhängern um. Er sagt: „Es ist gut gelaufen.“