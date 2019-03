Der Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde wird digitaler. Mehr als bisher will er seine Botschaften über soziale Netzwerke verbreiten. Verantwortlich ist Helge Buttkereit, sein Pressesprecher. Von der Synode des Kirchenkreises hat der 42-Jährige am Wochenende 29 Kurzbotschaften per Twitter gesendet.