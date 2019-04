Rendsburg

Die Schäden an dem 60 Jahre alten Haupthaus mit dem charakteristischen Sockelgeschoss und Flachdach am Rand des Rendsburger Stadtparks sind seit September vergangenen Jahres öffentlich bekannt. Das Bauamt entdeckte sie bei Maler- und Ausbesserungsarbeiten in den Sommerferien. Beton an der Fassade bröckelt, Stahlträger rosten.

Neubau ist günstiger als Sanierung

Der Stadt liegt indes die Untersuchung einer Kieler Planungsfirma vor. Sie sollte prüfen, was wirtschaftlicher ist - eine Sanierung des Gebäudes oder Abriss und Neubau.

"Die Zeichen deuten ganz klar auf einen Neubau hin", fasste Bürgermeister Pierre Gilgenast das Ergebnis am Dienstag zusammen. Die Kosten für einen Neubau seien "etwas geringer" als die für eine umfassende Sanierung. Eine Entscheidung solle der Bauausschuss treffen.

30 Stahlträger stützen Herderschule

Als Sofortmaßnahme plant die Stadt den Einbau von rund 30 Stahlstützen im Erdgeschoss an der Rückseite des Hauptgebäudes. Sie sollen von Innen neben den Fenstern platziert werden, erklärt Thomas Siegel. "Da kommen die meisten Lasten des Gebäudes an", sagt der Diplom-Ingenieur. "Damit wird die Frist verlängert, und nach den Ferien kann Unterricht stattfinden."

