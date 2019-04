In der abgelaufenen Pokalsaison musste der Gettorfer SC gegen den TuS Jevenstedt eine Finalniederlage einstecken. Am Montag (14 Uhr) möchte sich die Schössler-Elf im Kreispokalhalbfinale dafür revanchieren und die Jevenstedter am erneuten Finaleinzug hindern.