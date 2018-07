Das Freibad an der Untereider in Rendsburg gibt Hitzerabatt auf die Eintrittspreise. Neben den subtropischen Temperaturen bringt das mehr Besucher in die Becken. Frühere Rekorde werden aber längst nicht erreicht. Damit bleibt offen, wie lange das Freibad so bleibt, wie die Rendsburger es kennen.