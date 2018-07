Die Hitzewelle ist am Wochenende in der Imland-Klinik in Rendsburg angekommen. Seit Freitag ist jeder zweite Patient der Notaufnahme Opfer der hohen Temperaturen, sagt Chefarzt Stephan Hellmig. Die Menschen kommen mit Herzrhythmusstörungen, Kreislaufproblemen - gar mit Verdacht auf Schlaganfall.