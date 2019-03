Rendsburg

Die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen auf Schloß Gottorf, zu der das Jüdische Museum gehört, will den Wechsel am kommenden Mittwoch offiziell bekannt machen. Der Führungswechsel gehe "einher mit einer inhaltlichen Neuausrichtung des Museums", schreibt Frank Zarp, Pressesprecher der Stiftung, in einer an diesem Donnerstag per Mail verschickten Einladung zu dem Vorstellungstermin.

Künftig auch die Zeit nach 1945

Im Zentrum einer neuen Dauerausstellung werde "die Geschichte des Zusammenlebens von Juden und Nichtjuden, Migration und Antisemitismus aber auch der Holocaust und die Erinnerungskultur in Schleswig-Holstein nach 1945 stehen". Bisher beleuchtet das Museum nur die Zeit bis 1945. Fleischhauer hatte die Neuausrichtung vor wenigen Wochen angekündigt.

30 Jahre Jüdisches Museum

Dr. Carsten Fleischhauer trat die Leitung des Jüdischen Museums Anfang 2015 an. Der Historiker war zuvor Leiter eines Projekts bei den Landesmuseen, das sich mit der Herkunft von Kunstgütern und Kulturgütern beschäftigte. Das Jüdische Museum in der Prinzessinstraße feierte Ende vergangenen Jahres sein 30-jähriges Bestehen.

Zurzeit zeigt das Jüdische Museum die Ausstellung "Angezettelt".

