Wegen Arbeiten am Betriebsgebäude sperrt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt den Aufzug am Südeingang des Rendsburger Fußgängertunnels an zwei Sonnabenden für mehrere Stunden. Der Lift steht am 17. und 24. November jeweils von 7 bis 14 Uhr still.