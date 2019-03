Die Organisatoren der Fridays-for-Future-Streiks in Rendsburg planen am Freitag einen Sternmarsch von Schulen aus. Ziel ist das Obereidergelände. Sprecher Maximilian Reimers rechnet mit 1000 Teilnehmern. Am Mittwoch haben die Organisatoren ein Banner an einer Eisenbahnbrücke aufgehängt.