Der Kreis Rendsburg-Eckernförde startet eine bislang einzigartige Ausbildungsoffensive für junge Flüchtlinge. Geplant ist ein Speeddating im Kreishaus an der Kaiserstraße in Rendsburg. In kurzen Gesprächen sollen Arbeitgeber und Flüchtlinge an zwei Tagen testen, ob sie zusammenpassen.