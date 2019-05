Rendsburg

Lange Zeit galt es nicht als sicher, dass die Marke von 60.000 Einwohnern erreichbar ist. Das Aus drohte.

Gemeinden mit insgesamt 38.900 Einwohnern hat Krug inzwischen nach einer Übersicht der Kreisverwaltung fest an seiner Seite.

Rendsburg mit 29.000 Einwohnern

Entsprechende Beschlüsse der Gemeindevertretungen liegen der Übersicht zufolge vor. Käme Rendsburg mit rund 29.000 Einwohnern dazu, wäre das Ziel mehr als erreicht. Die Chancen stehen gut.

Der städtische Umweltausschuss signalisierte bereits Ende Februar einstimmig seine Bereitschaft. Endgültig soll die Ratsversammlung am 15. Mai entscheiden.

Klimaschutzagentur nähme Arbeit ab

Die Klimaschutzagentur wäre dem Konzept zufolge eine Art Dienstleisterin für ihre Mitglieder – Gemeinden, Städte und Kreis. Sie würde ihnen Arbeit abnehmen und Sammelbestellungen für Photovoltaik-Anlagen, Energiesparlampen, neue Heizungsanlagen, stromsparende Kühlschränke für Schulkantinen oder Elektrofahrzeuge für den Fuhrpark aufgeben.

Dann wäre die Investitionssumme höher als bei Bestellungen von einzelnen Gemeinden. Die Agentur könnte Zuschüsse einwerben, an die einzelnen Gemeinden nicht kämen, weil deren jeweilige Investitionssummen zu gering wären.

Klimaschutzmanager Krug wirbt dafür in Gemeinden und Städten.

Klimaschutzagentur spaltet Dörfer

So könnten auch kleine Dörfer dem Konzept zufolge in den Klimaschutz investieren. Das kommt unterschiedlich an. So wollen Dörfer wie Achterwehr und Güby mitmachen, Krummwisch und Osdorf dagegen nicht.

Eine neue Diskussion über die Klimaschutzagentur steht indes auf der Tagesordnung des kommenden Kreis Umwelt- und Bauausschusses am Donnerstag, 9. Mai. Mit einer Entscheidung für oder gegen die Agentur rechnet Reimer Tank ( CDU) aus Mörel, dessen Vorsitzender, nicht.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus der Region Rendsburg.