Rendsburg

Die Antworten auf die Grünen-Kreistagsfraktion liegen dieser Zeitung vor. Den Politikern ging es um Gewässerschutz im Landkreis "mit direktem Zugang zum Meer und vielen Seen und Fließgewässern". Besonders die intensive Landwirtschaft trage dazu bei, "dass oberflächennahe Gewässer und das Grundwasser zunehmend mit Nitrat, Nitrit und Phosphor belastet sind".

Bisher 1.200 Höfe kontrolliert

Von den 3.000 landwirtschaftlichen Betrieben kontrolliert die Kreis-Umweltbehörde ihren Antworten zufolge durchschnittlich rund 200 pro Jahr – seit 2013 insgesamt rund 1.200 Höfe. Dabei schauen die Prüfer anhand einer vierseitigen Liste nach Gülletanks, Silagelager, Misthaufen, Lager für Spritzmittel, Regenwasserrinnen und Heizöltanks, erklärt Susanne Mieth, Chefin der Wasserbehörde.

60 Prozent Mängelquote

Die Quote der auf den Bauernhöfen festgestellten Verstöße liege "konstant bei ca. 60 Prozent", heißt es in der Antwort des Kreises an die Grünen. In erster Linie beanstande der Kreis Gülletanks, Festmistlager, und Betriebstankstellen. Was der Landwirt an Gülle auf den Feldern versprüht, überwacht dagegen das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume.

Grüne fordern mehr Kontrollen

Für die Kontrollen der Bauernhöfe und der Biogasanlagen seien beim Kreis drei Mitarbeiter zuständig, die auch noch andere Aufgaben hätten, heißt es in der Antwort des Landratsamts an die Grünen. Für deren Fraktionschef Armin Rösener ist klar: "Es ist offenbar in aller erster Linie ein personelles Problem." Als Marschrichtung seiner Fraktion sieht er: "Wir wollen mehr Kontrollen. Wenn man Gewässerschutz ernst nimmt, muss man mehr kontrollieren. Wenn wir mehr Kontrolle wollen, brauchen wir mehr Personal."

Kreisverwaltung : Wir sind Vorreiter

Mehr Personal? Fachbereichsleiter Kruse sieht das nicht so. Er hält das seit 2013 laufende Kontrollsystem für gut. "Zu dieser Abarbeitung stehen wir. Wir sind in dem Bereich im Vergleich zu anderen schleswig-holsteinischen Kreisen Vorreiter. Ich trete nicht an mit der Aussage, dass wir mehr Personal in dem Bereich brauchen."

"Wollen gemeinsam Probleme lösen"

Mehr Kotrollen seien nicht nötig, findet Klaus-Peter Lucht, der Vorsitzende des Kreisbauernverbands. Das 2013 mit dem Kreis vereinbarte System funktioniere. "Wir wollen keine Bauern in die Pfanne hauen, wir wollen gemeinsam Probleme erkennen und abstellen."

