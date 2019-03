Rendsburg

Den Grundstückskauf hat der Kreis-Hauptausschuss in seiner jüngsten Sitzung vor wenigen Tagen beschlossen. "Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung", sagte gestern Mathias Schütte, der Chef des Kreisfeuerwehrverbands, am Montag. Die abschließende Entscheidung über den Grundstückskauf soll im Kreistag Ende des Monats fallen. Sie gilt als Formsache.

Veraltete Gebäude

Der Beschluss im Hauptausschuss ist das vorläufige Ende einer langen Diskussion über die Zukunft der Feuerwehrtechnischen Zentrale in der Berliner Straße und des Löschzugs Gefahrgut in der Graf-von-Stauffenbergstraße. Beide Standorte befinden sich zurzeit in einem Abstand von mehreren hundert Metern in Rendsburg, sie sind veraltet.

Eigentümerin des rund 50 Hektar großen Gewerbegebiets in Rendsburg-Süd ist die Rendsburg Port Authority (RPA), der auch der nahe gelegene Schwerlasthafen gehört. Die Gesellschaft gehört zu gleichen Teilen der Stadt Rendsburg, der Gemeinde Osterrönfeld und der Kreis-Wirtschaftsförderungsgesellschaft.

Techniker und Spezialisten

In der Feuerwehrtechnischen Zentrale prüfen, füllen und testen Techniker Atemluftflaschen, waschen und reparieren Schläuche. Die Spezialisten rücken auch bei Großfeuern aus, versorgen Atemschutzträger mit neuen Luftflaschen und bringen neue Wasserschläuche.

Der Löschzug Gefahrengut ist eine Art Freiwillige Feuerwehr des Kreises, die bei Unfällen mit Chemikalien und gefährlichen Stoffen ausrückt. Ihre Spezialfahrzeuge sind in einem teils 120 Jahre alten Flachbau untergebracht.