Es hat sich herumgesprochen: In Nortorf ging es an der Baustelle in der Kieler Straße auf Schleichwegen vorbei in die Stadt. Autofahrer nutzen eine Passage, die nur für Anlieger war. Jetzt ist Schluss. Spätestens ab Montag ist der Schleichweg in die Rudolf-Kinau-Straße zu. Die Polizei kontrolliert.