Spartanisch sind die Zimmer in den Containern und im Kasernengebäude eingerichtet: Zwei doppelstöckige Betten aus Stahlrohr, Blechspinde und Kleiderhaken an den Wänden, ein Tisch, zwei Stühle. Besen, Schrubber, Kehrschaufel und Papierkorb in der Ecke. Neoröhren an der Decke.

Container für 100 Flüchtlinge

In dem im Programm "Kaserne 2000" errichteten Gebäude sollen 400 Flüchtlinge unterkommen, in den doppelstöckigen Containern rund 100, erklärte Delf Stummeyer am Mittwoch bei einer Besichtigung mit Medienvertretern. Er wird Leiter der Unterkunft.

DRK-Station mit 26 Hefern

Um das Freizeitprogramm für die Flüchtlinge kümmert sich das DRK mit 26 Helfern. Eine große Halle ist halb Speisesaal, halb Aufenthaltsraum mit Kicker, Tischtennisplatte, zwei Billardtischen und Kinderecke mit Schaukelpferden, Kuscheltieren und Kletterwand.

Klassenzimmer für 50 Schüler

In Nebengebäuden sind eine Arztstation sowie Klassenzimmer für bis zu 50 Schülern untergebracht. In einem Keller sind ein Fitnessraum sowie Werkstätten vorgesehen - etwa für die Reparatur von Fahrrädern.

Bis Mitte 2018 Flüchtlingscamp

Eine Polizeistation mit fünf Beamten sowie ein privater Sicherheitsdienst bewachen das Gelände. Die ehemalige Kaserne war bis Mitte 2018 eine Flüchtlingsunterkunft, das Land schloss sie im vergangenen Sommer.

Ende vergangenen Jahres kündigte Innenminister Hans-Joachim Grote die erneute Öffnung der Unterkunft an. Zuvor hatte Neumünster einen Ausbau seiner Erstaufnahme abgelehnt.

Mit der Wiederöffnung der Feldwebel-Schmid-Kaserne unterhält das Land drei Flüchtlingsunterkünfte in Boostedt, Neumünster und Rendsburg.

