Rendsburg

Der Inhalt: Die Johnsens sind ein altes Ehepaar. Sie ist eine Niete als Hausfrau, er ein Versager als Seifenfabrikant. Und so beschließen Cilli und Rudi, gespielt von Heike Rohwer und Dieter Sieh, den Rollentausch.

Rudi tänzelt in der rosa Schürze

Der startet mit einem Brüller: Rudi tänzelt mit Staubwedel und Staubtuch in der rosa Küchenschürze über die Bühne, ordert beim Fleischer Kalb, stöbert im Kochbuch nach dem Rezept, findet sich in einer Klatschrunde wieder.

Ob das nur schief gehen kann? Die Antwort gibt es am Montag um 20 Uhr bei der Premiere im Landestheater am Hans-Heinrich-Beisenkötter-Platz in Rendsburg.

Leeds , Hamburg , Rendsburg

Das Stück stammt ursprünglich aus der Feder des englischen Autoren Jack Popplewell aus Leeds. Der Drehbuchautor Peter Goldbaum hat es ins Deutsche übersetzt. Die niederdeutsche Fassung stammt von Karl Otto Ragotzky und Herma Koehn, die am Hamburger Ohnesorg-Theater wirkten.

Bei der Niederdeutschen Bühne Rendsburg sind die Hauptdarsteller Heike Rohwer und Rudi Johnsen gleichzeitig Regisseure in dem neuen Stück "Allens oder nicks". In weiteren Rollen: Jasmin Grünau, Jennifer Bidder, Klaus Woldt, Uwe Grünhagen und Jasper Egge.

"Mr. Egge " als Karins Verlobter

Jasper Egge ist auch bekannt als schräger "Mr. Egge" mit Strohhut in Kurzfilmen der Aktivregion Eider und Kanal. "Es macht Spaß", und es ist "eine gute Gelegenheit, plattdeutsch zu üben", sagt Egge.

Er spielt bei der neuen Premiere der Niederdeutschen Bühne NBR als Heiner den Verlobten von Karin, der Tochter es Hauses. Die ist hin und weg von ihrem Heiner: "Er macht das super."

