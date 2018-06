Rendsburg

Für Stefan Holtmann geht eine spannende und erfüllte Zeit zu Ende. Seit Oktober 2009 ist der 41-Jährige Pastor der Christkirchengemeinde in Rendsburg. Der Seelsorger wechselt in die Kirchengemeinde Heiligengeist an der Holtenauer Straße in Kiel.

Holtmann ist gerne Pastor in der Kirchengemeinde gewesen. „Ich bin dankbar für die wirklich gute Zusammenarbeit mit Pastorin Janina Boysen sowie den hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern. Wir sind ein gutes Team.“

Konzerte und Künstler

Die Gemeinde habe den Leitgedanken der sozialdiakonischen und kulturellen Gastfreundschaft gelebt. „Wir hatten in der Christkirche Konzerte und Künstler zu Gast.“

Sanierung für 2,3 Millionen

Ein Erfolgserlebnis sei die Sanierung der Christkirche von 2011 bis 2016 mit einem Investitionsvolumen von 2,3 Millionen Euro gewesen. „Die große Hilfsbereitschaft bei der Sanierung und die Wertschätzung für die Kirche haben mich beeindruckt“, sagte Holtmann.

Er verlasse die Christkirchengemeinde mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Er habe Lust auf eine Kirchengemeinde in der Landeshauptstadt. „Ich habe eine neue Herausforderung gesucht.“