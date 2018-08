Rendsburg

Dort ist an diesem Freitagabend dann auch der erste Höhepunkt. Ab 20 Uhr tritt die norddeutsche Kultband "United Four" in Kuhkostümen auf.

Gewitterdonner am Mittag, später Sonnenschein und Regenguss vom bewölkten Himmel: So startete der Rendsburger Herbst in den Freitag.

Sonnabend Regen, Sonntag Sonne

Wie es weiter geht mit dem Wetter? Nicht gut. Der Internet-Wetterdienst donnerwetter.de sagt für Sonnabend zum Nachmittag und den frühen Abend Regen bei Temperaturen um 15 Grad voraus.

Am Sonntag soll dagegen die Sonne bei Temperaturen bis zu 20 Grad von einem gelegentlich bewölkten Himmel scheinen.

280 Stunden Musik

In der Stadt sind zehn Bühnen für Livemusik und Party aufgebaut. Seit Donnerstagabend und bis Sonntagabend spielen 80 Bands, Solokünstler und DJs. Die Veranstalter von RD-Marketing versprechen 280 Stunden Musik.

Volles Programm auf dem Altstädter Markt

Auch auf dem Altstädter Markt, der zuletzt wegen des Teilabrisses der Hertie-Ruine nicht mehr durch die Fußgängerzone Stegen erreichbar war. Zum Rendsburger Herbst hat sich das geändert. Die Absperrgitter der Baustelle sind zur Seite gerückt, eine breite Passage zum Altstädter Markt ist frei. Die Veranstalter versprechen volles Programm auf dem Platz.