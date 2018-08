In der Fußball-Landesliga Holstein thront die SpVg Eidertal Molfsee an der Spitze. In souveräner Manier siegte der Aufsteiger beim Heikendorfer SV mit 5:0. Zwei Tore erzielte Louis Schütt, der gemeinsam mit seinem Teamkollegen Marvin Blümke mit jeweils fünf Treffern die Torjägerliste anführt.