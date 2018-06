Rendsburg

Krabbes bekam in der ersten Sitzung der neuen Ratsversammlung am Dienstagabend 27 Ja- und zwei Nein-Stimmen. Es gab eine Enthaltung. Damit stimmten auch viele Sozialdemokraten für den Politiker.

Linke fordern geheime Wahl

Linken-Fraktionschef Leon Weber begründete den Antrag auf geheime Abstimmung so: Die Linke wolle nicht mit der CDU zusammenarbeiten. Sie sei auch enttäuscht, dass die SPD keinen eigenen Kandidaten aufgestellt hat.

Krabbes appelliert

"Pflegen wir unsere Gemeinsamkeiten und nicht unsere Gegensätze", appellierte Krabbes nach seiner Wahl. Die Ratsversammlung solle sich "ausdauernd und beharrlich" für Rendsburg einsetzen.

Ursprünglich sollte Jochen von Allwörden Stadtpräsident werden. Dieser verzichtete aber aus gesundheitlichen Gründen. Krabbes sprang ein. Die SPD kritisierte, die CDU habe sie nicht rechtzeitig über Wechsel informiert. Die Kommunikation gehörte in dem Fall "nicht zu meinen Glanzstunden", entschuldigte sich Krabbes in der Ratsversammlung in SPD-Richtung.

Tansania hält

In der neuen Ratsversammlung hat die bunte Allianz in den Farben von Tansania 20 von 31 Stimmen. Das Bündnis aus CDU, Grünen, SSW und FDP zeigte in mehreren Abstimmungen Geschlossenheit.

So lehnte es einen Antrag der SPD ab, die vor fünf Jahren eingeführten Begriffe Senat und Stadtpräsident wieder abzuschaffen. Stattdessen wollten die Sozialdemokraten wieder einen Hauptausschuss und Bürgervorsteher.

Ältestenrat eingerichtet

Weiter beschloss die Ratsversammlung mit den Stimmen des Tansania-Bündnisses, einen Ältestenrat einzurichten. Ihm sollen der Bürgermeister, der Stadtpräsident und die Fraktionsvorsitzenden angehören.