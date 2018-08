Rendsburg

Wen spreche ich an, wenn ich mich in Rendsburg ansiedeln will? Wo gibt es noch freie Gewerbeflächen? Auf solche Fragen gebe es zurzeit keine schnelle Antworten, sagte van der Walle. Daher müsse es einen zentralen Ansprechpartner im Rathaus geben - eine Art "kleiner Unternehmer".

Agentur oder Makler

Der Ansprechpartner müsse auch auf Unternehmen zugehen, sagte Michael Thomas Fröhlich, der Geschäftsführer des Unternehmensverbands. Es gebe große Betriebe , "die an ihre Grenzen stoßen". Bei diesen habe noch niemand aus dem Rathaus nachgefragt, was nötig sei, um die Firmen in der Stadt zu halten.

Wenn ein Angestellter oder Beamter der Stadt das nicht könne, müsse eine Agentur oder ein Makler diese Aufgabe übernehmen, erklärte Fröhlich.

Gunst der Stunde nutzen

Jetzt sei der richtige Zeitpunkt, um einen Koordinator einzustellen, meinte van der Walle. Die Konjunktur laufe gut, "das brummt und zischt". Mit dem neuen Tansania-Bündnis in der Ratsversammlung zeichne sich eine Wende zu einer besseren Zusammenarbeit ab, meinte Fröhlich.