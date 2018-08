„Den Kastanien in Blocksdorf geht es gut“, stellt Bürgermeister Markus Heerdegen fest. 13 Bäume rahmen den alten Dorfplatz und die Durchgangsstraße im Ortsteil von Langwedel ein. Von den schwarzen Schlieren der Pseudomonas-Erkrankung ist in diesem Jahr an der Rinde der alten Stämme nichts zu sehen.