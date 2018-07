Der Verein Tourismus Mittelholstein mit Sitz in Rendsburg steckt in Zahlungsschwierigkeiten. Dessen Vorstand hat deshalb am Mittwoch beim Amtsgericht Neumünster ein Insolvenzverfahren beantragt. Ursache für die Finanzlücke von 75.000 Euro ist eine Steuernachforderung der Finanzverwaltung.