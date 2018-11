Autofahrer müssen sich im Raum Rendsburg an den kommenden beiden Wochenenden auf Verkehrsbehinderungen in der Nacht gefasst machen. Zweimal sperrt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt den Kanaltunnel wegen Reinigungs- und Wartungsarbeiten in den Nächten zum 18. und 24. November.