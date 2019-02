Die Warnung vor der Höhenkontrolle am Rendsburger Kanaltunnel hilft an der Bundesstraße 77 nicht. An der B202 dagegen schon. Die im November montierte Elektronik soll Fahrer von zu hohen Lkw dazu bringen, vor dem Tunnel abzubiegen statt die Höhenkontrolle auszulösen und Staus zu verursachen.