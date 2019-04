Rendsburg

Der Unfall ereignete sich bereits am 2. April. Eine Rollstuhlfahrerin kam mit ihrem schweren Elektrofahrzeug von der Westerrönfelder Seite durch den Tunnel, bremste nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) vor der Fahrstuhltür am Nordeingang zu spät und rammte die Tür.

"Wir gehen von einem Unfall aus", sagt Jörg Winkelmann, der Außenbezirksleiter der Behörde in Rendsburg, am Dienstag.

Die Tür mit Gewalt eingehängt

Die Tür sei bei dem Unfall aus ihrer Führung gesprungen, erklärt Christiane Paustian, Werkstattleiterin beim WSA. Der Lift habe stillgestanden. Eine Fachfirma habe den rechten Türflügel des Lifts wieder einhängen müssen. "Mit Gewalt."

Seitdem fährt der Lift zwar wieder, aber eine Lücke klafft. Er gehe von einer "mehrere tausend Euro" teuren Reparatur aus, sagt Winkelmann. Voraussichtlich zahle die Versicherung der Rollstuhlfahrerin. Sie habe sich schon gemeldet.

An diesem Mittwoch lässt die Kanalbehörde ab 7 Uhr den defekten Türflügel ausbauen. Eine Fachfirma fahre ihn nach Kiel und richte ihn in ihrer Werkstatt aus. Spätestens am Donnerstagabend um 20 Uhr solle der Lift wieder pendeln.

Helfer stehen im Fußgängertunnel bereit

Wer sich bis dahin nicht alleine auf die Rolltreppe traut, erhält Unterstützung von bereitstehenden Helfern. Rollstuhlfahrern bestellt das WSA auf eigene Kosten ein Taxi.

Die Behörde repariere den Schaden während der Osterferien. Dann sei weniger Betrieb im Fußgängertunnel sei, der besonders von Schülern benutzt werde.

Ähnlicher Unfall im Fußgängertunnel

Vor rund 20 Jahren habe sich ein ähnlicher Unfall im Fußgängertunnel ereignet, berichtet ein pensionierter Mitarbeiter des WSA, der bis 2007 als Schlosser bei der Behörde arbeitete. Eine Mädchen sei auf der Westerrönfelder Seite gegen die Lifttür gefahren, weil die Kette ihres Fahrrades gerissen sei.

In der Vergangenheit gab es häufig Ärger mit der Fahrstuhlanlage im Rendsburger Fußgängertunnel. Im vergangenen Jahr ließ das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt das Getriebe auf der Westerrönfelder Seite des Nord-Ostsee-Kanals austauschen.

