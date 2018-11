Rendsburg

Der Aufbau einer Vorhöhenkontrolle für den Kanaltunnel in Rendsburg erfordert am 20. November 2018 eine einspurige Verkehrsführung. Deshalb wird zwischen 9 und 15 Uhr eine Spur der B202 in Westerrönfeld gesperrt - und zwar auf Höhe der Brücke Dorfstraße.

Der Verkehr wird mit einer temporären Ampelanlage an der Baustelle vorbeigeführt, so dass es in beiden Fahrtrichtungen zu Verzögerungen kommen kann. Während der Arbeiten beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h.

Je nach Baufortschritt ist in diesem Bereich auch an zwei Folgetagen mit entsprechenden Einschränkungen außerhalb des Berufsverkehrs zu rechnen.

Test der Vorhöhenkontrolle geht ein Jahr

Die Vorhöhenkontrolle soll die Zahl der überhohen Fahrzeuge, die unmittelbar vor dem Rendsburger Kanaltunnel gestoppt werden, so weit wie möglich verringern. Sie wird zunächst ein Jahr in Fahrtrichtung Norden getestet.

Neben dem Standort an der B202 wird auch an der B77 aus Jevenstedt kommend auf Höhe der Brücke Bramkamp eine Anlage aufgestellt. An der B77 muss dafür voraussichtlich keine Fahrspur gesperrt werden.

