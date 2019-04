Ganz besondere Gäste waren am Sonntag in Nortorf. Der Ro 80 Club international Stammtisch Nord stattete dem Schallplattenmuseum einen Besuch ab. Er reiste standesgemäß mit seinen Oldtimern an, die aufgereiht auf dem Parkplatz der Amtsverwaltung standen und von vielen Spaziergängern bestaunt wurden.