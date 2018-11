Rumohr

„Ach, sind die Kleinen nicht goldig? Toll, dass wir das erleben dürfen.“ Marie-Luise Burmeister (81) steht am Zaun ihres Gartens in der Dorfstraße und blickt auf den vorbeiziehenden Laternenumzug ihrer Heimatgemeinde. Ihr Mann Heinz beobachtet das bunte Treiben vom Wohnzimmerfenster aus. „Wir gehören zu den Gründungsmitgliedern der Gilde“, erzählt die gebürtige Rumohrerin. Sie freue sich sehr, dass die alte Tradition des Laternenlaufens bis heute nicht eingeschlafen sei.

Rund 130 große und kleine Menschen beteiligten sich am Umzug durch ihr Dorf. Angeführt von Stankt Martin, alias Mara (9) hoch zu Pony und seinem Bettler, der zehnjährigen Vanessa, gefolgt vom Spielmannszug NDTSV Holsatia Kiel und gut geschützt von Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rumohr startete der Umzug am Sonnabend kurz nach 17 Uhr vom Feuerwehrgerätehaus. Zuvor hatte die Leiterin der Reitsparte der Dörpsgill, Angelika Werner-Kalläne, die Geschichte vom Sankt Martin erzählt, der seinen Mantel in einer kalten Winternacht in zwei Hälften schnitt, um ihn mit einem frierenden Bettler zu teilen.

Eine gute halbe Stunde zog die Gesellschaft durchs Dorf. „Auch wenn nicht alle Rumohrer am Umzug teilnehmen, für die Dorfgemeinschaft sind solche Veranstaltungen ungemein wichtig“, sagte Sven Krippgans. „Die Bewohner freuen sich, dass selbst in der dunklen Jahreszeit etwas auf die Beine gestellt wird.“ Mit einem sechsköpfigen Team hatte der Vorsitzende der Dörpsgill den Laternenumzug organisiert. „Die Erzählung der Sankt-Martins-Geschichte mitsamt den Ponys und ihrer kleinen Reiter von der Reitsparte machen wir bereits zum zweiten Mal“, sagte Krippgans. „Den Leuten scheint es zu gefallen. Die Teilnehmerzahl wird von Jahr zu Jahr größer“, so der Organisator.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus Rendsburg.