1969 ist für die Sozialdemokratie in Deutschland ein ganz besonderes Jahr gewesen: Im Oktober wurde Willy Brandt erster SPD-Bundeskanzler. Für viele Menschen sei „ Willy“ und seine gelebte Aussage „mehr Demokratie zu wagen“ Anlass gewesen, in die Partei einzutreten, sagte SPD-Landeschef Ralf Stegner in Bordesholm. Das ist 50 Jahre her. Und genau solange haben Jürgen Baasch, Hans-Peter Timpke und Günter Hahn mittlerweile auch ihr rotes Parteibuch.

Baasch war zwölf Jahre Bürgermeister in Bordesholm

„Du hast Bordesholm ganz gewaltig geprägt“, würdigte Stegner den ehemaligen Bürgermeister Jürgen Baasch. Der mittlerweile 73-Jährige war von 1992 bis 2004 hauptamtlicher Verwaltungschef der Gemeinde Bordesholm. 1998 war der Gesamtschullehrer bei der ersten Direktwahl mit 61 Prozent im Amt von den Bordesholmer Wählern bestätigt worden.

" SPD sollte soziale Themen wieder stärker besetzen"

Günter Hahn hatten die Anfeindungen gegen Willy Brandt motiviert, in die SPD einzutreten. Seit 2000 lebt der ehemalige Mitarbeiter der Bundesanstalt für Milchwirtschaft in Bordesholm. Sein größter Wunsch: Die SPD sollte die sozialen Themen wieder stärker besetzen.

Für Hans-Peter Timpke, langjähriger Vorsitzender des mittlerweile aufgelösten SPD-Ortsvereins Mühbrook, war die Tatsache, dass in der Nachkriegszeit viele NSDAP-Mitglieder führende Positionen in Deutschland bekleidet hatten, Auslöser für die Eintritt. Vor allem habe ihm der Erhalt der persönlichen Freiheit am Herzen gelegen, so Stegner in seiner Laudatio. Timpkes selbst gab Stegner mit auf den Weg: Er wünsche sich mehr Kontinuität an der SPD-Parteispitze.

